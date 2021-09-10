★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة مرڤت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أإها تتابع باهتمام شديد قضية واقعة قيام أحد الأطباء بجامعة عين شمس بإهانة ممرض ومحاولة إجباره على السجود لكلبه.

وأضافت في تصريحات لها لايوم الجمعة أن طبيب العظام وما بدر منه تجاه الممرض، قضية أثارت مشاعر الغضب لدى الرأي العام لما فيها من مشاهد صادمة لا يمكن أن تبدر من شخصية وجب عليها أن تكون قدوة ونموذج لأخلاقيات التعامل الإنساني والمهني والديني

و رفضت «عبدالعظيم» مبررات الطبيب وتفسير تلك التصرفات بانها من المزاح وهو أمر غير مقبول بفرض صحتهو تابعت :«على قدر القيمة يكون المزاح بما فيه من التلفظ بألفاظ خارجة وعنصرية فجة وتجاوز بغيض في بديهيات المبادئ والاحترام» ..

وقالت إنها ستنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات والتحريات للوصول للحقيقة الثابتة ولرد الحق لصاحبه ورد حق المجتمع الذي تم استفزازه خاصة جموع الأطباء الذين هم براء من تلك الممارسات التي تسيء لمهنة الطب والأطباء الذين في غالبيتهم العظمي يقدرون للجميع حق قدرهم وأبعد ما يكونوا عن تلك الممارسات.