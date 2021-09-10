أخبار عاجلة

بحضور قيادات تعليمية وبرلمانية.. نيو رمسيس كوليدج تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ -
«5 في وش العدو» .. سمية الخشاب تكشف عدد زيجاتها -
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا -
"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا -
8 سيارات متنقلة لتلقي لقاح كورونا في كفر الشيخ -
داود حسين : اشتغلت في بداية حياتي صبي ميكانيكي و عامل بمحل ملابس -
رسميًا الآن .. بدء تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة -
بوتفليقة : القعيد الذي حكم الجزائر علي كرسي متحرك طوال 6 سنوات يرحل في صمت (تقرير) -
ارتفاع جديد فى الإصابات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مستشار رئيس الجمهورية يعلق على مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد

Print
مستشار رئيس الجمهورية يعلق على مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد مستشار رئيس الجمهورية يعلق على مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور أسامة الأزهري ،مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، بالصورة المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي لأداء صلاة المغرب لفريقي كرة اليد لفريقي الأهلي والزمالك قبل خوض بطولة السوبر الأفريقى.

وقال الأزهري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: تستمر المنافسة الشريفة، ولكن تجتمع القلوب، ويبقى الناديان العريقان رمزا وهرما مصريا كبيرا.

وأدى لاعبو فريقي الأهلي صلاة المغرب داخل صالة حسن مصطفى قبل خوض بطولة السوبر الأفريقى.

وكان قد دعا الدكتور أسامة الأزهري إلى مبادرة لجمع كل الأطراف الرياضية من فريقي الأهلي والزمالك، في جلسة صلح بمسجد الفتاح العليم وطي صفحات الإساءة والشتائم بين عموم الفرق الرياضية وتوجيه الطاقة السلبية إلى نجاح وليس للصراع.

وقال الأزهري: «يؤذيني أذى كبير أن أرى أبناء بلدي يهين بعضه بعضا، وتنتقل الشتائم للمؤسسات الكروية والسخرية والخوض والتطاول ورفع القضايا في المحاكم».

وأضاف الأزهري: الغريب أن المشهد ينذر بانتشار هذه الحالة من الاستقطاب، ولو استمر الحال بهذه الطريقة سيكون هناك اعتداء وعنف، لأن هناك حالة عامة من اشتعال روح الكراهية والتطاول والتنمر بين جماهير الفرق الرياضية، داعياً إلى مبادرة من خلاله شخصيًا لجمع كل الأطراف في جلسة شاي ويكون شيء من التصافي، وطي هذه الصفحة من الإساءة والشتائم، وتوجيه الطاقة للنجاح وليس للصراع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين لبيب : الأهلي لديه أموالا لأنه يعمل بصورة صحيحة عكس الزمالك

حسين لبيب : الأهلي لديه أموالا لأنه يعمل بصورة صحيحة عكس الزمالك

حسين لبيب: الزمالك كان يعيش على أموال تركي آل الشيخ.. والنادي الآن بلا موارد

حسين لبيب: الزمالك كان يعيش على أموال تركي آل الشيخ.. والنادي الآن بلا موارد

رسالة نارية من أمير مرتضى منصور إلى لجنة الزمالك .. وبعض الإعلاميين

رسالة نارية من أمير مرتضى منصور إلى لجنة الزمالك .. وبعض الإعلاميين

الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري