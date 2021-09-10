ضبط سيارة مسروقة في كمين بكفر الشيخ

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نجح ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، اليوم الجمعة، في ضبط سائقين حال استقلالهما سيارة ربع نقل مبلغ بسرقتها، وبداخلها كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري.

البداية عندما تلقي أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد أنه أثناء مرور ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة دسوق، تم ضبط «م.س.ح.هـ» 31 سنة، سائق، ومقيم دائرة المركز، و«ع.ا.ا.م»، 29 سنة، سائق، ومقيم دائرة مركز سيدي سالم، حال توقفهما علي جانبي الطريق واستقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبحوزتيهما 300 جرام من مخدر «الحشيش»، وسلاح ناري عبارة عن «بندقية خرطوش محلي الصنع»، ومبلغ مالي 4 آلاف جنيها، وهاتفان محمولان.

وبالكشف الفني على السيارة تبين أن أصل لوحاتها المعدنية (ق.ي.ن - 593) ماركة شيفروليه فيراني اللون، ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 10442 لسنة 2020 جنح قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهما أقرا بشرائهما السيارة من شخص بمدينة الإسكندرية، وأضافا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما .

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق.