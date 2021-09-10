غرق طالبين أثناء الاستحمام بنهر النيل بقنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى طالبين مصرعهما الجمعه أثر غرقهما أثناء الاستحمام بنجع سند، بقرية المقربية بمركز قوص.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بغرق شخصين في نهر النيل بقرية المقربية في قوص.

فانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة فتم انتشال جثة كلا من محمد محمود فرج الله، 16عامًا، وعبدالله عبده عبدالستار، 16 عامًا، من قرية المقربية، تم انتشال جثتهما من نهر النيل فتم نقل جثتهما إلى مشرحة مستشفى قوص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.