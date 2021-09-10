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شرطة القصيم: القبض على مواطن بحوزته غزالان من نوع "الريم" المهدَّد بالانقراض وأسلحة صيد محظورة وذخيرتها

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شرطة القصيم: القبض على مواطن بحوزته غزالان من نوع "الريم" المهدَّد بالانقراض وأسلحة صيد محظورة وذخيرتها شرطة القصيم: القبض على مواطن بحوزته غزالان من نوع "الريم" المهدَّد بالانقراض وأسلحة صيد محظورة وذخيرتها

شرطة القصيم: القبض على مواطن بحوزته غزالان من نوع

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي تم القبض على مواطن بحوزته غزالين من نوع (الريم) المهدد بالانقراض، وأسلحة صيد محظورة وذخيرتها، وذلك بعد متابعته لتلقي بلاغ عنه لتغييره إطارات مركبته والهرب من الموقع دون دفع قيمتها، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني قام بالسطو على إحدى المحازات الخاصة، واصطاد الغزالين وذبحهما، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لدائرة النيابة العامة.

وأكد المقدم السحيباني أن عقوبة استخدام سلاح الرش (الشوزن) غرامة تبلغ (100) ألف ريال، وعقوبة صيد غزال الريم غرامة تبلغ (25) ألف ريال للكائن الواحد، كما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.شرطة القصيم النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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