رسميًا.. المصري البورسعيدي يتعاقد مع «بلح»

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نجح مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في التعاقد مع المهاجم الدولي الفلسطيني محمد بلح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المصري مع محمد بلح، لمدة لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2025/2024، وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا المجلس.

الجدير بالذكر أن اللاعب صاحب 28 عامًا والذي يجيد اللعب في جميع مراكز خط الهجوم كان قد سبق له اللعب في أندية الصداقة الفلسطيني والذي حصل معه على بطولة الدوري الفلسطيني موسم 2017/2016 وهو الموسم الذي نال خلاله لقب أفضل لاعب قبل انتقاله للعب الدوري الأردني بصفوف ناديي الأهلي وذات رأس ليتجه بعدها للاحتراف بالدوري العُماني للمحترفين حيث لعب لأندية العروبة وصحم والسويق قبل أن يعود مرة أخرى لصفوف نادي الأصلي الصداقة الفلسطيني.

يذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أحمد علاء مدافع الأهلي، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الإماراتي، أحمد الشيخ وعمرو مرعي، لاعبا نادي بيراميدز.