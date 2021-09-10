نقابة التمريض تُقدم بلاغ للنائب العام ضد طبيب واقعة «إهانة الممرض»: «شخص مش طبيعي»

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في أول رد فعل من نقابة التمريض، على واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوضح إجبار طبيب لممرض على الاعتذار إلى كلبه، قررت النقابة، التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الطبيب المتورط في الواقعة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنها ستتقدم صباح غدا السبت، ببلاغ إلى النائب العام ضد الطبيب رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس والمتورط في الواقعة، بتهمة الإساءة لانسانية المُمرض وإهانته.



وكان فيديو مدته أربع دقائق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام الطبيب بمساعدة فردي أمن داخل مستشفى خاص، بإجبار ممرض مسن على قفز حبل، بينما يطلب الطبيب من الممرض السجود لكلبه والاعتذار له بحجه أنه أساء للكلب، وهو ما رفضه الممرض.

وانتقدت نقيب التمريض، السلوك الذي قام به أحد الأطباء تجاه ممرض داخل أحد المستشفيات، بتعنيفه وإجباره على الاعتذار إلى كلبه، وطالبت بالكشف النفسي عليه، وأضافت قائلة: الطبيب دا مش طبيعي وهذا التصرف لا يصدر من إنسان عاقل ومتزن«.

وأشارت نقيب التمريض، أنها قامت بالتواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وإرسال الفيديو له، وأفاد بدوره باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشخص غير المسؤول.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.