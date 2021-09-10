2387 مستفيدًا من مركز لقاحات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

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وفرها الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة

استفاد 2387 مواطنًا ومقيمًا وزائرًا لمهرجان ولي العهد للهجن المقام في الطائف، من مركز اللقاحات في ميدان الطائف التاريخي للهجن.

ووفّر الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة مركزًا للقاحات كورونا "كوفيد 19" في ميدان المنافسات؛ حرصًا على حصول جميع المشاركين على اللقاحات واستكمال جرعات التحصين.

وكان المركز يستقبل المستفيدين خلال الفترة المسائية من الساعة 6:00 مساء وحتى الساعة 9:00 مساء يوميًّا.