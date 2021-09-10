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تعرف على مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2021 بالرابط

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تعرف على مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2021 بالرابط تعرف على مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2021 بالرابط

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بدأ المواطنين مع بداية شهر سبتمبر 2021 البحث علي موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي، المعروفة باسم فاتورة شهر سبتمبر، والتى تصدرها الشركة المصرية للاتصالات WE للمحاسبة عن استهلاك أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021.

وتعتبر فاتورة التليفون من أهم أخبار مصر التى يبحث عنها المصريون على موقع جوجل لما لها من ارتباط بخدمة الانترنت الأرضي، لذا يقوم المواطنون بعملية الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي بشكل مستمر حتى لا تتأثر الخدمة.

  • يوم 15 أكتوبر 2021 تُصدر الشركة المصرية للاتصالات عبر موقعها الإلكترونب فاتورة التليفون الأرضي.
  • يوم 14 نوفمبر 2021 تنتهي سداد فواتير التليفون الأرضي 2021.
  • يوم 15 نوفمبر 2021 تحويل خدمة التليفون الأرضي إلي العمل بنظام الاستقبال.
  • يوم 14 ديسمبر 2021 وقف خدمة استقبال المكالمات.
  • يوم 15 ديسمبر 2021 قطع الحرارة وفرض غرامة علي عدم السداد.

رابط الاستعلام عن فواتير التليفون المنزلي

تستطيع اعتبارًا من يوم 15 أكتوبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال إدخال رقم التليفون وكود المحافظة من خلال على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021.

كيفية دفع فواتير التليفون الأرضي 2021

يمكن دفع فواتير التليفون المنزلي من خلال العديد من الطرق المعتمدة من الشركة المصرية للاتصالات وي WE وأهم تلك الطرق هي:

  • سنترالات الشركة المصرية للاتصالات WE .

  • ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنكي التجاري الدولي والأهلي المصري.

  • الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE.

  • مكاتب البريد.

  • خدمة فودافون كاش.

  • خدمة خدماتي.

  • خدمة فورى.

  • خدمة سداد.

  • خدمة ممكن.

  • خدمة Bee .

  • خدمة مصاري.

  • خدمة أمان.

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر سبتمبر 2021

المصرى اليوم

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