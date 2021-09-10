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كارتيرون يركز على الجانب البدني في مران

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كارتيرون يركز على الجانب البدني في مران الزمالك كارتيرون يركز على الجانب البدني في مران

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ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في مران اليوم، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد أداء تدريبات خفيفة في مران أمس.

ووضع فرناندو مدرب الأحمال فقرات خاصة للتركيز على الناحية البدنية وأداء بعض التدريبات التي تهدف إلى زيادة معدلات اللياقة للاعبين.

وجاء قرار الجهاز الفني بعدما كان مران الفريق أمس الخميس خفيفا عقب عودة اللاعبين من الراحة يوم الأربعاء بسبب تلقي لقاح .

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة أسوان بنصف نهائي كأس والمقرر لها ٢ أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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