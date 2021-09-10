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تدريبات إضافية لشبانة وعلاء .. وتألق ثلاثي في التقسيمة

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تدريبات إضافية لشبانة وعلاء .. وتألق ثلاثي الزمالك في التقسيمة تدريبات إضافية لشبانة وعلاء .. وتألق ثلاثي في التقسيمة

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حرص محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على خوض تدريبات إضافية بعد انتهاء تدريبات الفريق الجماعية على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وأدى شبانة تدريبات إضافية برفقة حمدي علاء لاعب وسط الفريق الشاب من أجل زيادة معدلات لياقتهم البدنية.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية مصغرة في ختام تدريبات الفريق اليوم في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين بإذن من الجهاز الفني بعد تلقيهم لقاح .

وأدى الفريق تقسيمة مصغرة تحت أعين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومعاونه أسامة نبيه المدرب العام للفريق.

وشهدت التقسيمة تألق كلا من أيمن حفني وعمر السعيد وعبدالله جمعة.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة أسوان بنصف نهائي كأس والمقرر لها ٢ أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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