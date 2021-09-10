انتشال طفلين شقيقين غرقا فى نيل بنى سويف

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انتشلت قوات المسطحات المائية، طفلين غرقا في نهر النيل قرب قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل أحدهما إلى المستشفى في محاولة لاسعافه، بعد أيام من العثور على جثة فتاة الواسطى التي غرقت بمياه النيل بمنطقة طراد النيل.



وقالت مصادر إن الطفلين كانا يلهوان برفقة بعضهما أمام منزلهما الواقع داخل جزيرة نيلية قرب قرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى، واختفا عن الأنظار بشكل مفاجئ، حيث رجح البعض غرقهما في مياه النيل.



وتلقت مديرية امن بني سويف إخطارا، يفيد بغرق طفلين شقيقين بمياه النيل قرب قرية زاوية المصلوب وتبين أنهما: عمر، وعماد عبدالله عماد، يقيمان بقرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى، والذي وجه بسرعة توجه قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية لإنتشالهما.