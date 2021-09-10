وزيرة الثقافة تصل الأقصر لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الإبداعية

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وصلت إلى محافظة الاقصر، منذ قليل، الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لتفقد عدد من المشروعات والمنشأت الابداعية وبحث تطوير آليات عملها لها خلال المرحلة المقبلة.

وكان في استقبالها محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الاقصر، المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة.

ومن المنتظر ان تستهل وزيرة الثقافة جولتها بزيارة مكتبة مصر العامة بالاقصر ثم تتجه إلى مدينة القرنه بالبر الغربي بالأقصر .