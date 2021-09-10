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أول قرار من نقابة الأطباء على واقعة «إهانة طبيب لممرض» : استدعائه فورا للتحقيق

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أول قرار من نقابة الأطباء على واقعة «إهانة طبيب لممرض» : استدعائه فورا للتحقيق أول قرار من نقابة الأطباء على واقعة «إهانة طبيب لممرض» : استدعائه فورا للتحقيق

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في أول رد فعل من نقابة الأطباء، على واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوضح إجبار طبيب لممرض على الاعتذار إلى كلبه، قررت النقابة العامة لأطباء ، إحالة الطبيب إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق معه في الواقعة.


وكان مدته أربع دقائق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام الطبيب بمساعدة فردي أمن داخل مستشفى خاص، بإجبار ممرض مسن على قفز حبل، بينما يطلب الطبيب من الممرض السجود لكلبه والاعتذار له بحجه أنه أساء للكلب، وهو ما رفضه الممرض

وقال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن النقابة تستنكر بشدة ما جاء في الفيديو المتداول، ولذا قررت التحقيق في الواقعة فورا واستدعاء الطبيب للمثول أمام لجنة آداب المهنة لمعرفة تفاصيل الواقعة وإتخاذ قرار بشأنها.

الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء
نقابة الأطباء - صورة أرشيفية

وحول موعد استدعاء الطبيب للمثول أمام النقابة للتحقيق، قال الأمين العام للنقابة، أن لجنة أداب المهنة تنعقد يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، ومن المقرر غدا اخطار الطبيب للحصور أمامها للتحقيق، وبالتالي من المتوقع مثوله للتحقيق الثلاثاء المقبل.

وأضاف الأمين العام لنقابة الأطباء، ان العقوبة التأديبية تتدرج من لفت النظر وتوجيه اللوم، إلى الشطب الكامل من النقابة وذلك وفقا لرؤية وقرار لجنة التحقيق التي تتكون من إثنان من أعضاء مجلس النقابة ورئيس نيابة منتدب من النيابة الإدراية.

وشدد عبدالحي، على تقدير واحترام نقابة الأطباء لجميع الأطقم الطبية وجيش مصر الأبيض بما فيهم التمريض باعتبارهم جزء أساسي من المنظومة الصحية، ونرفض أي إهانة يتعرض لها أي فرد من أفراد المنظومة الصحية.

المصرى اليوم

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