أخبار عاجلة

جمعية الأورمان تطلق مبادرة العقيقة للقرى الأكثر احتياجا في كفرالشيخ -
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض -
نجم مانشستر سيتي: والدي توفى أثناء تسجيلي هدف أمس -
أمريكا تفرض عقوبات على 5 أشخاص على صلة بالقاعدة -
للعام الثالث على التوالي.. "الهلال" يجدد عقد التأمين الطبي مع "التعاونية" -
من الرياض.. المجلس الوزاري بدول التعاون يؤكّد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك -
بالنيابة عن المملكة.. بيان من "الرباعية" حول الأوضاع اليمنية -
الرئيس الأمريكي يرفض الدعوات بإقالة رئيس الأركان -
الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين -
الأهلي يهزم المقاولون وديًا.. وشوبير يُنقذ ركلة جزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بسبب السجود لكلب .. «الأطباء» تعلن إحالة طبيب الواقعة لآداب المهنة

Print
بسبب فيديو السجود لكلب .. «الأطباء» تعلن إحالة طبيب الواقعة لآداب المهنة بسبب السجود لكلب .. «الأطباء» تعلن إحالة طبيب الواقعة لآداب المهنة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت نقابة الأطباء، عن استيائها الشديد من محتوى الفيديو المتداول حاليا، على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى ينسب لأحد الأطباء، ويحتوى على اهانات من الطبيب لممرض بالمستشفى.

وأوضحت النقابة أن مجلس النقابة قرر إحالة الطبيب صاحب الواقعة، إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة، للتحقيق معه فيما ورد ، وسيتم إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

وكان الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، طالب بتدخل النيابة العامة للتحقيق في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوضح إجبار طبيب لممرض بإحدى المستشفيات، على الاعتذار إلى كلبه.

وقال «عبدالحي»، في تصريحات صحفية، أنه من الضروري أن تكون هناك إجراءات قانونية ضد أي تصرف مماثل، لأنه غير مقبول إطلاقا، ويمثل تجاوزا في حق العاملين بالمجال الصحي، مؤكدا أن النقابة لم تصلها أي شكوى رسمية بشأن الفيديو المتداول.

وأضاف: «ليس من حق الطبيب معاقبة الممرض، أو أي شخص داخل منشأة العمل، بل هناك إجراءات إدارية، وقانونية يجب اتباعها حسب المخالفة التي ارتكبها المرؤوس، وهذا ليس أسلوبا للتعامل أو الإدارة بل تجاوز إداري يستوجب المحاسبة».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع ، مدته 4 دقائق، لطبيب وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهم حبلًا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، وأظهر الفيديو طبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض، بسبب إهانته لكلبه، ثم طلب منه السجود والصلاة للكلب، وهو ما اثار موجه من الغضب والاستهجان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال مصدر أمني أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد هوية الطبيب المصري، الذي ظهر في الفيديو، وجاري فحص مقطع فيديو اعتداء طبيب على ممرض مسن لمدة 4 دقائق متصلة، بمساعدة اثنين من أفراد الأمن الإداري، كانا يمسكان بطرفي حبل فيما كان الطبيب يأمر الممرض بالقفز من عليه، ثم ظهر بعدها صوت الطبيب وهو يقول: «أنت بتتريق على الكلب بتاعي هو عمل لك حاجة، طيب صلي دلوقتي للكلب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي

بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم

بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم حلوان (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم حلوان (التفاصيل )