محافظ قنا : الكشف على ٧٢٧ مواطنًا في قافلة طبية مجانية بقرية القلمينا بالوقف

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نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية لقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف.

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي المجاني على ٧٢٧ مواطنا في عدد من التخصصات الطبية المتنوعة شملت (أمراض الباطنة، الجراحة العامة، أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، الأمراض الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة) إلى جانب إجراء التحاليل الطبية، والأشعة، وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

وأضاف الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على إجمالي ٣٨٠ حالة في اليوم الأول، و٣٤٧ حالة في اليوم الثاني، منها ٢٠٥ حالات باطنة، ٢٠٠ حالة طب أطفال، ١٧٣ حالة أمراض جلدية وتناسلية، ٧٠ حالة جراحة عامة، ٤٢ تنظيم أسرة، ٣٧ حالة نساء، مؤكدا أن القافلة الطبية المجانية قامت بعمل تحاليل طبية لعدد ٦٠ حالة بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد ٧١ حالة من أبناء القرية، مشيرا إلى توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المستمرة بالتوسع في تنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

قافلة طبية مجانية بقنا