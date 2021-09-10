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«الهلال الأحمر» يشارك في أعمال المناورة صقر ٨٤ لمواجهة الأزمات والكوارث بالغردقة

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«الهلال الأحمر» يشارك في أعمال المناورة صقر ٨٤ لمواجهة الأزمات والكوارث بالغردقة «الهلال الأحمر» يشارك في أعمال المناورة صقر ٨٤ لمواجهة الأزمات والكوارث بالغردقة

تشارك جمعية الهلال الأحمر المصري بالبحر الأحمر بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر في تجهيزات إقامة مخيم الإيواء الخاص بتنفيذ المناورة صقر ٨٤، حيث تمت إقامة المعسكر الذي يشمل عددًا من الخيام المجهزة بمختلف وسائل المعيشة بمنطقة شمال الأحياء ويستمر خلال الفترة من ١٣ حتى ١٥ سبتمبر الجاري بمشاركة مختلف الأجهزة التنفيذية على مستوى البحر الأحمر.

وأكد أحمد عبدالباسط، رئيس لجنة الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بالبحر الأحمر، أن العديد من المتطوعين يشاركون في إقامة معسكر الإيواء لمتابعة مدى الاستجابة السريعة لعمليات الإخلاء في الكوارث والحوادث.

فيما شهد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، تنفيذ سيناريو عملية إخلاء مبنى الوحدة المحلية من الموظفين ونقلهم إلى مكان آمن، وذلك ضمن خطة التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر٨٤».

وأكد رئيس مدينة القصير أهمية تطوير الأداء للاستعداد المبكر لأي أزمات، مشيرًا إلى أن التجارب تأتي ضمن سلسلة الإجراءات اللازمة، بما يسهم في تعزيز الأهداف الاستراتيجية الخاصة بحماية الأرواح والممتلكات وزيادة الوعي بالمجتمع، شاكرًا جميع المشاركين على تعاونهم في الخطة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن مثل هذه السيناريوهات وتنفيذها العملي يساهم في قياس مدى جاهزية العاملين على التعامل مع أي حالة طارئة وكذلك يوضح أهمية التنسيق والتعاون بين الأفراد لضمان سلامة الجميع، لافتا إلى أن توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، جاءت بضرورة تنفيذ سيناريوهات خطط الطوارئ على أعلى المستويات بمدن المحافظة.

المصرى اليوم

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