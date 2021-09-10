الإسماعيلي يحدد موعد بداية فترة الإعداد

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حدد مسؤولو الإسماعيلي موعد بداية فترة الإعداد للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

وتقرر أن يبدأ الإسماعيلي فترة الإعداد للموسم الجديد، الإثنين المقبل، في تمام الخامسة مساءً، وذلك استعدادا لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري المصري.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم حددت يوم 25 أكتوبر المقبل، موعدا للدوري الجديد.

ومازال يبحث مسؤولو الإسماعيلي عن التعاقد مع مدير فني جديد، لكي يقود الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، خلفًا لإيهاب جلال، الذي رفض تجديد عقده مع الفريق.

ويبذل أحمد عثمان، عضو اللجنة الفنية بالإسماعيلي، جهودًا مكثفة مع إيهاب جلال، لإقناعه بالعدول عن قراره وتجديد عقده مع الفريق لمدة موسم.