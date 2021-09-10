أخبار عاجلة

جمعية الأورمان تطلق مبادرة العقيقة للقرى الأكثر احتياجا في كفرالشيخ -
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض -
نجم مانشستر سيتي: والدي توفى أثناء تسجيلي هدف أمس -
أمريكا تفرض عقوبات على 5 أشخاص على صلة بالقاعدة -
للعام الثالث على التوالي.. "الهلال" يجدد عقد التأمين الطبي مع "التعاونية" -
من الرياض.. المجلس الوزاري بدول التعاون يؤكّد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك -
بالنيابة عن المملكة.. بيان من "الرباعية" حول الأوضاع اليمنية -
الرئيس الأمريكي يرفض الدعوات بإقالة رئيس الأركان -
الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين -
الأهلي يهزم المقاولون وديًا.. وشوبير يُنقذ ركلة جزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«صحة قنا» : إعدام 321 كيلو جرام أغذية و54 لترا من العصائر والزيوت الفاسدة

Print
«صحة قنا» : إعدام 321 كيلو جرام أغذية و54 لترا من العصائر والزيوت الفاسدة «صحة قنا» : إعدام 321 كيلو جرام أغذية و54 لترا من العصائر والزيوت الفاسدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنًّت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بمديرية الصحة بقنا حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالمحافظة خلال الأسبوعين الماضيين حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا أن هذه الحملات تأتى في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدَّم للمواطنين، ومطابقته للاشتراطات الصحية، مؤكدا اتباع المحافظة كافة الإجراءات الاحترازية لتوفير غذاء آمن وصحي لأبناء المحافظة، مشيرا إلى استمرار الرقابة الدورية المشددة على المنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أنه تم المرور على 132 منشأة غذائية بالمحافظة، وتم سحب 212 عينة منها وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل التابعة لمديرية الصحة بقنا للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية؛ وتم أعدم 321 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و54 لترا من العصائر والزيوت؛ لتغير خواصها الطبيعية، مؤكدا أن الحملات أسفرت عن تحرير 104 محاضر حيال المخالفات التي رصدت خلال المرور، طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، كما أوصت الحملات بغلق 16 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وإدارتها دون ترخيص.

وتابع «تواضروس» أنه في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين بمجال الأغذية، استخرجت 488 شهادة صحية للعاملين في تداول الأغذية؛ للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جمعية الأورمان تطلق مبادرة العقيقة للقرى الأكثر احتياجا في كفرالشيخ

جمعية الأورمان تطلق مبادرة العقيقة للقرى الأكثر احتياجا في كفرالشيخ

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

نجم مانشستر سيتي: والدي توفى أثناء تسجيلي هدف أمس

نجم مانشستر سيتي: والدي توفى أثناء تسجيلي هدف أمس

أمريكا تفرض عقوبات على 5 أشخاص على صلة بالقاعدة

أمريكا تفرض عقوبات على 5 أشخاص على صلة بالقاعدة