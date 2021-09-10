أخبار عاجلة

جمعية الأورمان تطلق مبادرة العقيقة للقرى الأكثر احتياجا في كفرالشيخ -
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض -
نجم مانشستر سيتي: والدي توفى أثناء تسجيلي هدف أمس -
أمريكا تفرض عقوبات على 5 أشخاص على صلة بالقاعدة -
للعام الثالث على التوالي.. "الهلال" يجدد عقد التأمين الطبي مع "التعاونية" -
من الرياض.. المجلس الوزاري بدول التعاون يؤكّد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك -
بالنيابة عن المملكة.. بيان من "الرباعية" حول الأوضاع اليمنية -
الرئيس الأمريكي يرفض الدعوات بإقالة رئيس الأركان -
الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين -
الأهلي يهزم المقاولون وديًا.. وشوبير يُنقذ ركلة جزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

النائب العام يأمر بالتحقيق في إهانة طبيب لممرض

Print
النائب العام يأمر بالتحقيق في فيديو إهانة طبيب لممرض النائب العام يأمر بالتحقيق في إهانة طبيب لممرض

اشترك لتصلك أهم الأخبار

امر «النائب العام» بالتحقيق العاجل في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس ممرضًا.

وكان قد انتشر للطبيب وهو يتعمد إهانة ممرض يعمل تحت رئاسته في مستشفى خاص وطلب منه السجود لكلبه والاعتذار له، وهي الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام خلال الساعات الماضية.

الفيديو الذي تصل مدته لأربع دقائق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام الطبيب بمساعدة فردي أمن داخل مستشفى خاص، بإجبار ممرض مسن على قفز حبل، بينما يطلب الطبيب من الممرض السجود لكلبه والاعتذار له بحجه أنه أساء للكلب، وهو ما رفضه الممرض.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي

بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم

بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم حلوان (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم حلوان (التفاصيل )