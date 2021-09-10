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امر «النائب العام» بالتحقيق العاجل في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس ممرضًا.

وكان فيديو قد انتشر للطبيب وهو يتعمد إهانة ممرض يعمل تحت رئاسته في مستشفى خاص وطلب منه السجود لكلبه والاعتذار له، وهي الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام خلال الساعات الماضية.

الفيديو الذي تصل مدته لأربع دقائق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام الطبيب بمساعدة فردي أمن داخل مستشفى خاص، بإجبار ممرض مسن على قفز حبل، بينما يطلب الطبيب من الممرض السجود لكلبه والاعتذار له بحجه أنه أساء للكلب، وهو ما رفضه الممرض.