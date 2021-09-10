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دخلت أزمة اليوتيوبر أحمد حسن و«سما» الفتاة التي تدعى التحرش بها عبر محادثات بتطبيق الواتساب لفصل جديد، بعد وصولها لأروقه النيابة العامة.

وأتهمت سما (فتاة تبلغ 19 عاما) اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها لفظياً عبر الواتساب وطلب منها إرسال صور خاصة، كما حاول استدراجها لإقامة علاقة جنسية معها في منزله، لكنها رفضت.

وتعود القصة لشهر يوليو الماضي حين نشرت فتاة تدعى سما فيديو على قناتها على اليوتيوب، اتهمت فيه أحمد حسن بالتحرش بها لفظياً عبر محادثة الواتساب، حيث طلب منها صوراً غير لائقة، ودعاها إلى منزله لممارسة أفعال فاضحة في غياب زوجته، الأمر الذي أثار غضب وراد مواقع التواصل الاجتماعي ضد اليوتيوبر المعروف.

وتحدثت الفتاة، خلال الفيديو، عن بداية القصة عندما أعلن أحمد حسن في «منشور» له يطلب فيه فتاة لتقوم بدور البطلة في فيلم قصير على أن يكون عمرها من 20 سنة حتى 35 سنة، مشيرة إلى أنها تواصلت معه عبر «الشات»، وطلب منها إرسال صور لها، مؤكدة أنها عندما أرسلت عدة صور خاصة بها له، وتفاجأت برد فعله.

وكشفت الفتاة عن تفاصيل تعرضها للتحرش قائلة: «هو رد وقولتله أنا 19 سنة ينفع؟، قالي مش مشكلة تمام وابعتي صورك بعتله صوري بدل ما يقولي هتقابليني في مكان عام، قالي انتي جسمك حلو ويعتبر اتحرش بيا لفظيا، فأنا لما لاقيت الكلمة دي قولت لا أنا هجرجره في الكلام تاني، وكل حاجة تبقى واضحة، بعتلي رقمه واتساب وكلمته وبدأت المحادثة من هنا وبعد كده كلمته».

وتابعت:«قالي ابعتيلي صورك بالكات فبعت قولت يمكن عايز يشوف من كذا اتجاه، فقالي انتي جسمك أبيض من حياتي، بعد كده قعد يقولي ابعتيلي صورك واتصوري ليا أنا صور خاصة وأنا رفضت، وبعدين قالي تعالي أقابلك، ولما سألته هنتقابل بكرة؟ في مكان عام؟ قال لا النهاردة ومش هينفع في مكان عام، وقالي عنوان فيلته وقالي هتكون فاضية النهاردة، ومستعد أبعتلك أوبر ياخدك ويرجعك، وأنا رفضت».

من جانبه سارع اليوتيوبر بنفي الواقعة، وخرج في فيديو مباشر رفقه زوجته زينب، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك نافياً هذه التهمة، مؤكداً فبركة الرسائل التي أعلنتها الفتاة سما.

ودلل حسن على ذلك أن توقيت إرسال الرسالة عبر إنستجرام كان في الساعة السادسة مساءً، وطلب منها بحسب الرسالة أن تتحدث معه عبر واتساب.

تابع أحمد حسن، أنه سيجرب إرسال رسالة لنفسه على الهواء أمام الجمهور من هاتف زينب، مؤكداً أن علامة التوثيق الزرقاء لا تظهر داخل المحادثة، وهذا يثبت تلفيق المحادثة بأكملها.

وأكد أحمد حسن أنه لم يتحرش بهذه الفتاة، معبراً عن مفاجأته من الأمر، حيث كان الثنائي منشغلاً بالاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما أيلن في نفس اليوم.

وقال أحمد حسن إن سما محمد، تريد أن تشتهر وتروج لنفسها بدعاية مجانية من خلال التحدث عنه هو وزينب، حتى يعرفها الجمهور.

لافتاً إلى أنه بمجرد دخوله على قناة سما محمد على يوتيوب، تأكد أنها تسعى وراء الشهرة، لأن الفيديو الذي نشرته بخصوصه هو الوحيد الذي حصل على مشاهدات عالية، برغم أن قناتها بدأت منذ عام تقريباً.

وفي 17 أغسطس الماضي، دخلت الأزمة مرحلة جديدة مع أستماع النيابة لأقوال سما، التحقيقات التي نشرتها النيابة منذ أيام.

وقالت المجني عليها إن المتهم راودها عن نفسها وطلب منها صورًا ولقاء محرمًا في الفيلا الخاصة به في منطقة 6 أكتوبر بعد إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير.

وروت تفاصيل الواقعة قائلة: اللي حصل إن أحمد حسن كان عامل إعلان فيلم قصير على صفحته على إنستجرام طلب بنت من سن 20 إلى 35، وأنا بعت له وقلت له أنا عارفاك ومن متابعينك، بس أنا عندي 19 سنة، وبعتله صوري ولقيته معجب بيها، وقالي هكلمك واتساب، وبعدها لقيته بيكلمني واتس من رقمه الخاص وبيطلب مني صور خاصة، وبيقولي: (إنتي جسمك حلو أوي وهنلعب عريس وعروسة، تعالي لي البيت هتتبسطي أوي وصوري لي جسمك، أنت جامدة وجسمك أبيض من حياتي، وطلب مني اقلع التيشيرت واتصور من غيره، وقالي تعالي نتقابل في الفيلا قدام مول مصر إنتِ عسولة).

وتابعت: «وهو اللي بعتلي رقمه على الإنستجرام، وقالي كلميني واتس، وقلت له أنا متجوزة وبنت ناس ومينفعش الكلام اللي إنت قلته ده، وبعدين رحت عملت محضر ضده، بتهمة تحريضي على ممارسة الفجور والدعارة، وأنه بعتلي رسائل فيها تخطي للحياء والشرف، وسبب لي ضرر نفسي».

وحددت سما وفق نص التحقيقات وقت وقوع ذلك الحادث قائلة أنه كان «يوم 14 يوليو 2021، كانت أول رسالة مني ليه على الحساب الشخصي بتاعه على الإنستجرام»

ولفتت أن ذلك أثر عليها نفسياً وسبب لها أضرار لأنه أراد أن تذهب له الفيلا لممارسة علاقة غير مشروعة في مقابل أن يجعلها مشهورة، بحد زعمها.

إلى جانب ذلك استمعت النيابة العامة إلى أقوال الضابط بوحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مديرية أمن القاهرة الذي قام باجراء التحريات في الواقعة.

واكد ظابط التحريات أنه بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن مستخدم الهاتف المحمول رقم المدعو أحمد حسن حسين حسن، بمحل إقامته مركز شرطة البساتين.

وحين سأل الظابط على أدعائات سما، اقرها وقال « أيوه.. ده حصل»، وكشف أن الحساب الموثق بالمشكو في حقه، هوالحساب الخاص بأحمد حسن.