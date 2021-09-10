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نيمار يرد على منتقديه بتغريدة عبر تويتر: «البدين يعمل»

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نيمار يرد على منتقديه بتغريدة عبر تويتر: «البدين يعمل» نيمار يرد على منتقديه بتغريدة عبر تويتر: «البدين يعمل»

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واصل نيمار نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي السخرية من الانتقادات التي طالته بشأن لياقته البدنية وزيادة وزنه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ونشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، كاشفا عن عضلات بطنه، مصحوبة برسالة ساخرة يقول فيها «البدين يعمل»، مرفقة برموز ضاحكة.

وتعرض نيمار لبعض الانتقادات بشأن إهماله للياقته البدنية، خلال فترة قضاء العطلة الصيفية بعد المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، ما أثر سلبا على ظهوره الأول مع بي إس جي هذا الموسم.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يسخر فيها نيمار من الانتقادات لزيادة وزنه، إذ قال قبل أيام، عبر حسابه على «إنستجرام»: «قمت بارتداء ملابس بأصغر مقاس، أنا بالفعل في وزني الطبيعي، وفي المرة القادمة سأطلب مقاسا أكبر»، مع بعض الرموز الضاحكة.

وساهم نيمار في فوز البرازيل على بيرو بثنائية دون رد، فجر اليوم الجمعة، حيث سجل الهدف الثاني في مباراة الفريقين بالجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

المصرى اليوم

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