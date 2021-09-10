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القوى العاملة : صرف 4.5 مليون جنيه لـ4532 عاملا غير منتظم بكفر الشيخ

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القوى العاملة : صرف 4.5 مليون جنيه لـ4532 عاملا غير منتظم بكفر الشيخ القوى العاملة : صرف 4.5 مليون جنيه لـ4532 عاملا غير منتظم بكفر الشيخ

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وذلك بصرف منحة عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالي ٤ ملايين و٥٠٠ الف جنيه لـ ٤٥٣٢ عاملا مسجلا، وصرف منح للرعاية الصحية لـ ١٢ عامل بمبلغ ٤٧ ألف جنيه، بالإضافة إلى استخراج ١٨٣٢ شهادة أمان.

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج ٥٢٢ شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ،وتعيين ٣٦ شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها ٨٤٤ شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ٢٥٨ منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ ١١٥ منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على ١٤٢ منشآت انتهت بتحرير ٢٨ محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي ٤٣٨ منشآت تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن ٤٢ محضراً للمنشآت المخالفة .

المصرى اليوم

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