ندوة لوحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمنوفية

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نظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية ندوة بعنوان: «المساواة بين الرجل والمراة والتمكين الاقتصادى وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة»، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ونشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في رسالة للندوة، إن مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التي قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

وأوضح سعفان، أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات .

وقال وكيل الوزارة مدير المديرية على حامد الزقم، إن الندوة تناولت التعريف بالوحدة وأهدافها ودورها في المجتمع وتنمية العمل الأمني والإجراءات الوقائية وحقوق وواجبات العاملين بالقطاع الخاص وشرح مبسط للقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣.