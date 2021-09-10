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وزير القوى العاملة ناعيًا محمود العربي : فقدنا أحد رموز الصناعة والتجارة الوطنية

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وزير القوى العاملة ناعيًا محمود العربي : فقدنا أحد رموز الصناعة والتجارة الوطنية وزير القوى العاملة ناعيًا محمود العربي : فقدنا أحد رموز الصناعة والتجارة الوطنية

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نعى وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجميع العاملون بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومجلة «العمل»، بمزيد من الحزن والأسى رجل الأعمال محمود العربي، أحد رموز الصناعة والتجارة المصرية الذين تركوا بصمة بارزة في السوق المصرية، صاحب ومؤسس مؤسسة مجموعة العربي، وقد شغل الفقيد العديد من المناصب آخرها رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، والذى وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ ٨٩ عامًا، ويتقدمون بأحر التعازى إلى العائلة الكريمة.

وأكد الوزير، أن الراحل محمود العربي، كان رائدًا من رواد الصناعة والتجارية الوطنية، وفيا محبًا لوطنه، أسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب، وكان دائما داعماً لحقوق العمال ومنحازاً لهم، رجلا وطنيا من طراز فريد، وقف دائما بجانب الفقراء والمحتاجين فاعلًا للخير بكل إخلاص، وكانت إسهاماته في العمل الأهلي واضحة على الجميع، فأقام أكبر مستشفى في قريته بأشمون، ومدرسة للتعليم الصناعي، فضلا عن العديد من المشروعات الكبري التي كان لها مردود اجتماعي كبير على المواطنين.

وتابع: «وإذ ينعى الوزير، رجل الأعمال الراحل، فإنه يدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ».

المصرى اليوم

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