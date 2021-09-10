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الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي لليد.. موعد المباراة والقائمة الأساسية

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الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي لليد.. موعد المباراة والقائمة الأساسية الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي لليد.. موعد المباراة والقائمة الأساسية

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يواجه النادي الأهلي غريمه التقليدي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات السوبر الأفريقي لكرة اليد، وتقام المباراة في تمام السابعة مساءً على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وسوف يصطدم الفائز من الأهلي والزمالك بفريق برشلونة في دور الثمانية من للأندية لكرة اليد، المقرر إقامتها في المملكة العربية .

ومن المقرر أن يقود المباراة طاقم تحكيم تونسي من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان.

وقد استقر الإسباني أوليفر روي المدير الفني للزمالك، على القائمة الأساسية لمواجهة الأهلي كالتالي: كريم هنداوي، محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد الأحمر، يحي الدرع، سيف الدرع، حسن وليد قداح، خالد وليد، محمد بسيوني، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي هشام، حازم ممدوح، أكرم يسري، محمد علاء السيد، أحمد حافظ، وسام سامي، محمد رمضان هتلر.

فيما اختار طارق محروس المدير الفني للأهلي قائمة مواجهة الزمالك كالتالي: محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، إسلام حسن، إبراهيم المصري، عبدالرحمن فيصل، أنخيل هيرنانديز، أسامه الجزيري، أحمد عادل، مهاب سعيد، أحمد راضي، عمر حجاج، أحمد هشام، محمود نعمان، ياسر سيف، مصطفي خليل، عمر سامي، عبد العزيز إيهاب.

ومن المقرر أن يختار كل فريق 16 لاعب فقط في القائمة النهائية للمباراة.

ويذكر أن الفريقين قد خضعوا لمسحة طبية للكشف عن وجاءت نتيجتها سلبية.

المصرى اليوم

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