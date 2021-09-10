أخبار عاجلة

«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية -
جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد -
بالتجربة والتطبيق.. حاسة الشم لدى الكلاب سلاح فعال للكشف عن كوفيد-19 في دبي -
البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لمنح تأشيرات لطالبي اللجوء من أفغانستان -
قرارات جديدة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية .. تعرف على الحد الأدنى لكليات القمة -
الرئيس الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي -
«أهلي ٢٠٠٥» يفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة وديًّا -
«لحظات فارقة» بقصر ثقافة شرم الشيخ -
تفاصيل جلسة الخطيب مع خالد بيبو وبروكيش بالنادى الأهلى -
العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

السوبر الإفريقي لليد يبحث عن البطل الليلة.. الأهلي يتحفز.. والزمالك يريدها بيضاء

Print
السوبر الإفريقي لليد يبحث عن البطل الليلة.. الأهلي يتحفز.. والزمالك يريدها بيضاء السوبر الإفريقي لليد يبحث عن البطل الليلة.. الأهلي يتحفز.. والزمالك يريدها بيضاء

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تترقب الجماهير العاشقة لكرة اليد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمقررة السابعة مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى مباراة كأس السوبر الإفريقي لليد في كأس االسوبر الإفريقية

ويمثل الفائز في المواجهة القارة السمراء ببطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» بالمملكة العربية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.

ويعد اللقاء بمثابة اختبار لتأكيد زعامة يد على المستوى المحلي والقاري، فيما يسعى الأهلي لاستغلال تتويجه الأخير ببطولة كأس الكئوس الإفريقية ورد اعتباره أمام الفارس الأبيض في اللقاءات الأخيرة على المستوى القاري تحديدًا.

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان، ويقتصر حضور المباراة على 40 فردا بحد أقصى لكل نادٍ يشمل أعضاء مجلس الإدارة من الناديين.

والتقى الفريقان من قبل في تاريخ كأس السوبر الإفريقي 3 مرات، بدأت على الأراضي المغربية عام 2017 وتوج حينها المارد الأحمر باللقب الوحيد له بهذه الكأس بنتيجة عريضة هي 29-23، قبل أن يعدل الفارس الأبيض من أوضاعه ويعود ليفوز بالنسخة التالية عام 2018 والتي أقيمت على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وحصدها أبناء ميت عقبة بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 21-20.

وكانت آخر مواجهة للقطبين على الأراضي المغربية أيضًا وفاز بها زملاء أحمد الأحمر، حيث كان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب، قبل أن يسجل اللاعب الأعسر هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بثوانٍ معدودة، ليخطف فريقه الفوز خلال الوقت الإضافي بنتيجة 38-35.

ويمتلك أبناء القلعة البيضاء 6 ألقاب للسوبر الإفريقي مقابل لقب وحيد للمارد الأحمر.

وتوج الزمالك بالألقاب الستة أعوام: «2002 على حساب فريق الإفريقي التونسي، و2010 على حساب المجمع البترولي الجزائري، و2011 على حساب النجم الساحلي التونسي، و2012 على حساب فاب الكاميروني، و2018 و2019 على حساب الأهلي، وحصد»الشياطين الحمر«اللقب مرة وحيدة عام 2017، على حساب الزمالك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية

«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية

شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91

شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91

تعرف علي موعد مباراة قمة الزمالك والأهلي في اليد

تعرف علي موعد مباراة قمة الزمالك والأهلي في اليد

لقاء تليفزيوني مسجل يتسبب في غضب لاعبي الزمالك وتأخر اجتماعهم مع لبيب

لقاء تليفزيوني مسجل يتسبب في غضب لاعبي الزمالك وتأخر اجتماعهم مع لبيب