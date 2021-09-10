نقيب الفلاحين ناعيا العربي : اعماله حاضرة في وجدان كل المصريين

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نعي الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، رجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار، والذي وافته المنية بعد رحلة حياة حافلة بالعطاء.

وقال عبدالرحمن: "لقد رحل احد النماذج المصريه المشرفه واحد أهم رجال الصناعة المصرية الذى ساهم في دعم الاقتصاد المصري ووفر الآلاف من فرص العمل، تاركاً سيرة طيبة عطرة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في وجدان كل المصريين.

وتوجه ابوصدام ، بخالص العزاء لأسرة الراحل المغفور له بإذن الله ، ولجميع العاملين في شركات ومصانع العربي ،داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويتقبله في الصالحين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.