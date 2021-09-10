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ارتفاع أعداد المصابين بكورونا داخل 4 مراكز في المنيا

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ارتفاع أعداد المصابين بكورونا داخل 4 مراكز في المنيا ارتفاع أعداد المصابين بكورونا داخل 4 مراكز في المنيا

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كشفت تحاليل المعامل المحلية والمركزية بوزارة الصحة، ارتفاع إعداد المصابين، داخل 4 مراكز في المنيا، بفيروس كورونا المستجد، ضمن الموجه الرابعة للإصابة بالوباء، تم نقلهم إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج .

وأكد التحاليل، ارتفاع أعداد المصابين في مراكز «المنيا – سمالوط – ملوي – أبوقرقاص»، حيث بلغ عدد المصابين الجدد 47 مصابا بالوباء.

في سياق متصل، كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء الوحدات المحلية، بتنظيم حملات لضبط مخالفين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تمكنت الوحدة المحلية بمركز ملوي من ضبط 64 مخالفة عدم ارتداء الكمامات، والعدوه 15 مخالفة، وابو قرقاص 15 مخالفة، تم التصالح فيهم بسداد الغرامات المقررة.

المصرى اليوم

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