القوى العاملة تحذر من جديد من أساليب النصب بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

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حذرت وزارة القوى العاملة من جديد من بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم.

وقالت الوزارة، إنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة.

وأكدت وزارة القوي العاملة أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «facebook» تحت اسم «وزارة القوى العاملة المصرية» وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg .

وشدد وزير القوي العاملة محمد سعفان على أن الدولة المصرية قدمت دعماً غير مسبوقاً للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية بوزارة القوي العاملة لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من وزارة المالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا .

وتقوم وزارة القوي العاملة، حالياً بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع في مواقع عملهم بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.