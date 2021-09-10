بدء تلقيح منتسبي الجامعة المصرية اليابانية فى الإسكندرية ضد كورونا (صور)

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أعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، بدء حملة موسعة لتطعيم الطلاب والجهاز الأكاديمي والإداري وجميع منتسبي الجامعة بلقاح فيروس كورونا، مشددا على الانتهاء من تطعيم جميع الطلاب قبل حلول العام الدراسي الجامعى الجديد .

واشار رئيس الجامعة إلى توفير نقاط للتطعيم بكليات الهندسة والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الدولية وكلية العلوم الأساسية والتطبيقية، موضحا أن اللقاح يتم بمصل «سينوفاك» وهو آمن وفعال للوقاية من العدوى واكتساب الجسم المناعة .

وقال إنه تم تطعيم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجهاز الادارى، مؤكدا انه سيتم تطعيم جميع الطلاب بلقاح كورونا قبل العام الجامعى الجديد.

واضاف ان الجامعة تولي اهتماما بالمتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل والمدن الجامعية مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب.

وأكد تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية وتوفير مواد التعقيم والتطهير اللازمة طول فترة اقامة الطلاب بالمدن.

بدء تلقيح منتسبي الجامعة المصرية اليابانية فى الاسكندرية بـ"سينوفاك" ضد كورونا (صور)

بدء تلقيح منتسبي الجامعة المصرية اليابانية فى الاسكندرية بـ"سينوفاك" ضد كورونا (صور)