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بـ6 إجراءات.. التنمية المحلية: الإستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار بالمحافظات (صور)

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بـ6 إجراءات.. التنمية المحلية: الإستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار بالمحافظات (صور) بـ6 إجراءات.. التنمية المحلية: الإستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار بالمحافظات (صور)

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عقدت وزارة التنمية المحلية، اجتماعا تنسيقيا، بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، لمتابعة الإستعداد لموسم الشتاء، وتوقعات سقوط الأمطار الغزيرة والسيول، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للمحافظات لمواجهة موسم الأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء.

شارك في الإجتماع، ممثلون عن وزارتي الموارد المائية والرى والكهرباء والطاقة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولى محافظات (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية)، للتعامل مع ملف الأمطار الغزيرة والسيول.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم خلال الإجتماع، الإتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة الكهرباء للمرور على الأعمدة وخطوط الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال، والمرور على أعمدة الإنارة في الشوارع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، للحفاظ على سلامة المواطنين، والتأكيد على جاهزية الأعمدة وخطوط الكهرباء لعدم التعرض لماس كهربائي وقت الأمطار، وسرعة عمل إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة.

وأضاف الوزير، أنه تم أيضا تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للمرور على محطات الصرف والمعالجة والوقوف على أي معوقات وسرعة تلافيها، مضيفاً أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات ووزارة الموارد المائية والرى للمرور على مخرات السيول والوقوف على المعوقات لتلافيها.

وأكد «شعراوي»، أنه تم التأكيد أيضاً على ضرورة إعداد خطة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتطهير البلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات، وكذا محطات الصرف والـتأكيد على توافر المولد الإحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال إنقطاع التيار الكهربائى.

وأوضح أنه تم التأكيد على ضرورة تحديث البيانات والمعلومات بغرف عمليات المحافظات، وإعداد خطة محكمة للتعامل وقت الأمطار، وتوفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بمواجهة موسم الأمطار، والتعامل معها ومراجعة مدى الكفاءة الفنية لها.

كما تم الاتفاق خلال الإجتماع على ضرورة تنفيذ محاكاة تدريبية بكافة المحافظات بالتنسيق بين كافة الجهات للوقوف على المعوقات.

اجتماع مشترك بغرفة عمليات التنمية المحلية لبحث مواجهة السيول والأمطار بالمحافظات
اجتماع مشترك بغرفة عمليات التنمية المحلية لبحث مواجهة السيول والأمطار بالمحافظات
اجتماع مشترك بغرفة عمليات التنمية المحلية لبحث مواجهة السيول والأمطار بالمحافظات
اجتماع مشترك بغرفة عمليات التنمية المحلية لبحث مواجهة السيول والأمطار بالمحافظات
اجتماع مشترك بغرفة عمليات التنمية المحلية لبحث مواجهة السيول والأمطار بالمحافظات

المصرى اليوم

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