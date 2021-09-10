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انطلاق مهرجان «هي الفنون» بحفلات مريم صالح ومنال محيي الدين وسوزانا وهبة سليمان

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انطلاق مهرجان «هي الفنون» بحفلات مريم صالح ومنال محيي الدين وسوزانا وهبة سليمان انطلاق مهرجان «هي الفنون» بحفلات مريم صالح ومنال محيي الدين وسوزانا وهبة سليمان

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أحيت المطربة مريم صالح أول حفلات مهرجان «هي الفنون She Arts»، واختتمت مريم صالح فعاليات أولى ليالي المهرجان النسوي والتي شهدت أربعة عروض فنية متنوعة، بداية من حفل لعازفة الهارب منال محيي الدين، ومن ثم عرض غنائي للفنانة البرتغالية سوزانا التي أحيت أولى حفلاتها الجماهيرية في ، كما شهد اليوم حفل موسيقي لعازفة الكيبورد هبة ، ثم فاصل لفرقة فتيات الجامعة الأمريكية للفلكلور.

وأسدلت مريم ستار اليوم الأول من المهرجان وغنت «يا عاشقة الورد» و«أنا مش بغني» و«ليه تنربط»، مع مفاجأة الحضور بحلول الفنان وعازف العود حازم شاهين ضيفا على حفلتها وقدما معا اغنية «الغسالة».

ويهدف مهرجان «هي الفنون» المستمر لثلاثة أيام متتالية، لتسليط الضوء على الإبداعات الفنية للنساء من مختلف أنواع الفنون بين الموسيقى والغناء والرقص والكتابة وخلق مساحة جماهيرية كبيرة لعرض إبداعاتهن سنويا للجماهير في شكل كرنفال دولي، ويأتي كنتاج تعاون دولي بين الجامعة الأمريكية والمعهد الفرنسي والمؤسسة الثقافية السويسرية ومؤسسة نساء مصر وسفارة البرتغال.

المصرى اليوم

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