طقس مائل للحرارة بشمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 20 وحتي 35 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين22 إلى 31 درجة، ورفح ما بين 23 إلى 31 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 20 إلى 35 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية، وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.