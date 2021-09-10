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انطلاق أولى عروض مسرحية «المطلقون» 7 أكتوبر

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انطلاق أولى عروض مسرحية «المطلقون» 7 أكتوبر انطلاق أولى عروض مسرحية «المطلقون» 7 أكتوبر

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يستعد فريق «جراند» المسرحي لتقديم ثاني عروضه المسرحية بعنوان «المطلقون»، على مسرح الهوسابير، بأجواء كوميدية ودرامية وافكار مميزة وفريدة من نوعها لأول مرة تقدم على خشبة مسرح.

تبدأ أولى العروض يوم الخميس ٧ أكتوبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءا، على أن يكون العرض الثاني في ٢٨ من نفس الشهر.

«المطلقون» فكرة أروى قدورة، وتأليف مروان عمرو، وإخراج محمد اشرف، وإخراج مساعد خالد عبدالمنعم، ومساعدين إخراج سارة حمدي، وسيف محمد، ومن بطولة جماعية مشتركة لمجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، من بينهم: صالح قطامش، محمد كمال، محمد حمص، جاسر بدر، محمود زلط، مصطفى موسى، سوسن محمود، ولاء مصطفى، حبيبة محمود، بسملة، إبتهال عامر، هدى. وغناء كل من: على بحر، إسراء عبدالعزيز، مسلم عبدالرحمن، وألحان: محمد عصام.

يذكر أن أول عروض فريق جراند المسرحي كانت مسرحية (هي السكة منين)، التي عرضت العام الماضي وحققت نجاحا كبيرا.

المصرى اليوم

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