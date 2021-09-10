مصرع شخص وإصابة ٤ من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بقنا

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لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين من أسرة واحدة، الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو ٧٠ بطريق قنا - سفاجا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا - سفاجا"، وأسفر عن مصرع عادل أرنوب كامل، 56 عامًا، وإصابة جومانة عادل أرنوب كامل، 14 عامًا، وكامل عادل كامل، 56 عامًا، وماجد البصير كسبان، 43 عامًا، ونجلا جرجس يسا 42 عامًا وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى قنا العام فتحررمحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.