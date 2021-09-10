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اهتمام خاص بالبرنامج البدني للاعبي

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اهتمام خاص بالبرنامج البدني للاعبي الزمالك اهتمام خاص بالبرنامج البدني للاعبي

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة مع معاونيه أسامة نبيه والبرتغالي فرناندو والبرازيلي أوليفيرا خلال مران الاخير.

وتحدث كارتيرون مع معاونيه في بعض الأمور الفنية الخاصة بالتدريبات استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد كارتيرون جلسة مع فرناندو مخطط الأحمال، اطمأن خلالها المدير الفني على البرامج البدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة واستكمال مشواره بمسابقة كأس .

ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.

المصرى اليوم

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