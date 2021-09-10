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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع معاونيه أسامة نبيه والبرتغالي فرناندو والبرازيلي أوليفيرا خلال مران الاخير.

وتحدث كارتيرون مع معاونيه في بعض الأمور الفنية الخاصة بالتدريبات استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد كارتيرون جلسة مع فرناندو مخطط الأحمال، اطمأن خلالها المدير الفني على البرامج البدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة واستكمال مشواره بمسابقة كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.