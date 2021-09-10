أخبار عاجلة

شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91 -
رئيسي من طاجيكستان يؤكد أن العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم -
بريطانيا تسجل 26911 إصابة و158 وفاة جديدة بكورونا -
تصاعد أزمة أجايى مع الأهلى بعد رفض اللاعب شروط الرحيل -
تعرف علي موعد مباراة قمة الزمالك والأهلي في اليد -
لقاء تليفزيوني مسجل يتسبب في غضب لاعبي الزمالك وتأخر اجتماعهم مع لبيب -
البنك الدولي يتوقف عن نشر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعد مراجعة أخلاقية -
مباراة ودية قوية بين شباب الطائرة بالزمالك -
اليمن يسجل 30 إصابة جديدة بكورونا وسبع وفيات -
وزيرة الصناعة: نستهدف إنشاء 317 مجمعًا صناعيًا ضمن مبادرة حياة كريمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

ارتفع وينتظر بيانات هامة .. في وعالميا صباح اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021

Print
ارتفع وينتظر بيانات هامة .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 ارتفع وينتظر بيانات هامة .. في وعالميا صباح اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد سعر الذهب، للارتفاع صباح الجمعة، 10 سبتمبر 2021، بسبب هبوط مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية ، وفى ارتفعت أسعار الذهب في محلات الصاغة متأثرة بالارتفاع العالمى ، حيث ارتفع الذهب بقيمة 2 جنيه في الجرام بعدما فقد نحو 8 جنيهات خلال الأيام القليلة الماضية .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية :

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطا 896 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 784 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 قيراطا 671 جنيها بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب ما بين 6272 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، بسبب تراجع الدولار ، عقب صدور تصريحات من عضو الفيدرالى الأمريكى بومان ، مساء أمس ، بضرورة خفض شراء السندات ، مما دفع المستثمرين نحو المعدن الأصفر كأداة للتحوط، مما تسبب فى تخطى الذهب حاجز 1800 دولار، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسوية، بنسبة 0.19% وتم التداول عند 1801.75 دولارا للأوقية، انخفض الدولار بنسبة 0.19% أيضا، وتترقب أسعار الذهب، بيانات التضخم والتى من المنتظر ان تصدر الجمعة، وفق قياس مؤشر المنتجين، والذى سجل فى أغسطس مستوى 6.2% ، وتؤثر هذه البيانات بشكل كبير على اتجاه مؤشر الذهب خلال السبوع المقبل

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 795.93 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,801.08 $ .

يواصل الانخفاض.. أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021

هبوط كبير.. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع طفلة سقطت من شرفة الطابق الثاني وأخرى غرقت في حوض مياه بسوهاج

مصرع طفلة سقطت من شرفة الطابق الثاني وأخرى غرقت في حوض مياه بسوهاج

البنك المركزي: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

البنك المركزي: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

«أول عرض سينمائي في مصر» بثقافة طور سيناء

«أول عرض سينمائي في مصر» بثقافة طور سيناء

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون