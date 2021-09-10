★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت حملة مكثفة من ادارة العامرية التموينية في الاسكندرية، بالاشتراك مع إدارة الرقابة بالمديرية وإدارة التجارة الداخلية، حملات بنطاق الادارة، أسفرت عن مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك في إطار تشديد الرقابة التموينية على السلع التموينية المدعمة المقدمة من الدولة إلى المواطنين حتى يذهب الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز ١٩ بطاقة تموينية لدى بدال تموينى تم تجميعها من المواطنين بغرض التربح من قيمة الدعم التمويني وتسريبه إلى السوق السوداء.

وفى سياق متصل، وفى اطار تشديد الرقابة التموينية على السلع الغذائية وثلاجات الحفظ والتأكد من شرعيتها من وجودها تحت مظلة الترخيص من عدمه، شنت ادارة شرق التموينية حملات بنطاق الادارة أسفرت عن ضبط ثلاجة حفظ مواد غذائية بمنطقة أبيس الثانية تمارس نشاطها بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على كميات من الجبن الابيض الطري تقدر ٤٠٠ كجم متغيرة الخواص الطبيعية ومعبأة داخل ٢٠صفيحة زنة الصفيحة الواحدة ٢٠ كجم ويعلو الصفائح كميات من الصدأ .

تحريز 19 بطاقة تموينية بحوزة بقال للتربح من قيمة الدعم التمويني .. والتحفظ على 400 كيلو جبن فاسد فى الإسكندرية (صور)