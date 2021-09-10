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المصري: سنتعاقد مع مدرب عالمي

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المصري: سنتعاقد مع مدرب عالمي المصري: سنتعاقد مع مدرب عالمي

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اكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أنه سيتم التعاقد مع مدير فني مميز، ليقود الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الجديد، خلفًا لعلي ماهر، الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق.

وقال عدنان حلبية، في تصريحات تلفزيونية :«لم نتعاقد مع مدير فني حتى الأن، سيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة»، مضيفا :«المدير الفني الجديد للمصري هو مدرب عالمي، وقوي في عالم التدريب وصاحب سمعة جيدة».

واوضح :«المدرب الجديد لم يسبق له العمل في من قبل»، مضيفا :«انتظروا مفاجأة من العيار الثقيل، بحد أقصى سنعلن عن اسم المدرب الجديد اليوم الجمعة أو مساء بعد غد».

المصرى اليوم

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