طلائع الجيش يضم موهبة الإنتاج الحربي

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نجح مسؤولو نادي طلائع الجيش، في التعاقد رسميًا مع عبدالرحمن «شيكا» جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد طلائع الجيش، مع عبدالرحمن شيكا، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وذلك بناء على طلب عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للطلائع في حضور العميد أحمد المهدي، مدير الكرة ونبيل أبوزيد، وكيل أعماله.

ويعد شيكا، هو سادس صفقات طلائع الجيش الصيفية، بعد أن تعاقد مع التونسي محمد الجويني لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد الصباحي من الاتحاد السكندري وميدو جابر من سيراميكا كليوباترا وكازادي كاسينجو ومحمد جابر، لاعبا المصري.