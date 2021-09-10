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بيراميدز يعلن قائمته الأولى

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بيراميدز يعلن قائمته الأولى بيراميدز يعلن قائمته الأولى

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انتهى نادي بيراميدز من قيد قائمته الأولى في اتحاد الكرة يوم الخميس، مع آخر أيام القيد للقوائم الأولية للأندية بالنسبة للاعبين الممتدة عقودهم، على أن تستمر عملية القيد في القائمة الثانية حتى يوم ٧ أكتوبر المقبل.

وقيد نادي بيراميدز في قائمته الأولى الأسماء التالية:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي- مهدي سليمان- يوسف نادر «٢٠٠١»- عبدالرحمن أيمن «٢٠٠١»

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي- أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- كريم الطيب- صلاح الدين يحيى «١٩٩٩»- عماد ميهوب «٢٠٠١»- إبراهيم عادل «٢٠٠١»

خط الهجوم: جون أنطوي- محمود وادي- محمد الجباس- ناصر منسي

المصرى اليوم

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