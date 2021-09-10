مناطق تم غلقها شهر واخرى 3 ايام بالقاهرة والجيزة مع وضع طرق بديلة ..تعرف عليها

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اعلنت الإدارة العامة للمرور غلق بعض المناطق والمحاور بالقاهرة والجيزة مع وضع مسارات وطرق بديلة للطرق التى تم غلقها ومن بين هذه الطرق والمسارات

في شارع فيصل بدأت عملية الإغلاق الجزئي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة لمدة 3 أيام حتى الأحد المقبل.

كما تم الغلق الجزئى لشارع فيصل بتقاطعه مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من منطقة المطبعة إتجاه ميدان الجيزة لمدة " ٣ " أيام إبتداء من اليوم الجمعة علي أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتي الساعة الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال.

بدأت منتصف ليل اليوم الجمعة عملية اغلاق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بغلق حارة مرورية فقط لمدة ٣ أيام لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي.

كما

كما أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا لمدة 3 أيام بدء من اليوم الجمعة الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠٢١ حتى يوم الاحد الموافق ١٢ /٩ / ٢٠٢١ وذلك لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال قطع عرضي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا في المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسى بيراميدز

وفى مدينة نصر تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة شارع يوسف عباس بمدينة نصر ، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطات المونوريل.

وهو ما تطلب غلق لبعض الأجزاء بشارع يوسف عباس وإجراء بعض التحويلات المرورية إعتباراً من الساعة 12 "بعد منتصف الليل" يوم الجمعة الموافق 10/9/2021م ولمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم "ليلاً ونهاراً" .