توقعات الطقس اليوم وغدًا.. انخفاض درجات الحرارة فى القاهرة وأمطار تمتد حتى الإسكندرية

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تنخفض درجات الحرارة اليوم فى مصر حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس اليوم، وتواصل الانخفاض خلال توقعات الطقس غدًا على القاهرة وباقي الأنحاء.

تكون درجة الحرارة اليوم الأعلي فى مصر للعظمي 42 درجة فى الأقصر والوادي الجديد وإدفو وأبو سمبل، وأقل درجة حرارة للعظمي 30 درجة فى السلوم ومطروح.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح علي القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة اليوم.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على مطروح والسلوم والعلمين على فترات متقطعة، وربما تستمر الأمطار حتى الإسكندرية.

يكون البحر الأحمر مضطربًا وترتفع الأمواج لتتراوح بين مترين ونصف و3 أمتار ونصف، واتجاهها شمالية غربية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة والرياح من شمالية غربية وشمالية شرقية، وارتفاعها 1.5 و2 مترًا.

ويستمر الطقس اليوم حارا رطبا علي القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري، ومائل للحرارة فى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وكذلك جنوب البلاد، ويكون معتدلاً علي القاهرة وباقي الأنحاء.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى مصر

تكون درجات الحرارة المتوقعة فى الإسكندرية اليوم 31 للعظمي و26 للصغري ودرجة الحرارة المحسوسة 33 درجة.

وتنخفض درجة الحرارة في القاهرة العظمي من 36 أمس إلي 34 اليوم، والمحسوسة من 38 أمس إلي 36 اليوم، وتنخفض الصغري من 25 إلي 24 درجة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة في إدفو 42-28، الوادي الجديد 42-28، الأقصر 42-27، قنا 40-27، سيوة 35-24 درجة.

وتكون في أسيوط 38-23، أسوان 41-28، الفيوم 36-25، المنيا 38-24، بني سويف 36-25، أبوسمبل 42-28، سوهاج 39-26، شلاتين 42-29، حلايب 35-28 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الغردقة 37-28، العريش 31-22، بورسعيد 31-26، دمنهور 32-24، الإسماعيلية 34-24، السويس 34-26 درجة.

وتكون في مطروح 30-25، شرم الشيخ 37-29، طابا 34-23، المنصورة 33-24، دمياط 31-26، شبين الكوم 34-26، بلطيم 33-25، طنطا 33-24، الطور 32-25، السلوم 30-23، رفح 31-23 درجة.

توقعات الطقس اليوم وغدًا.. انخفاض درجات الحرارة فى القاهرة وسقوط أمطار غربًا

تفاصيل حالة الطقس غدًا

تواصل درجات الحرارة فى مصر الانخفاض، وتنشط الرياح على بعض المناطق خصوصًا ليلاً خلال الطقس غدًا وتتكون السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وتكون متوسطات درجات الحرارة العظمي والمحسوسة على التوالي في جنوب الصعيد 39-41، وفي شمال الصعيد 34-36، وفي السواحل الشمالية 30-33، وفى جنوب سيناء 36-39 درجة.

وتنخفض متوسطات درجات الحرارة العظمى والمحسوسة غدًا في القاهرة والوجه البحري إلي 33 للعظمي و35 درجة للمحسوسة.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة حتي الأربعاء المقبل

تكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الوجه البحري للعظمي والصغري الأحد والإثنين 34-36، والثلاثاء والأربعاء 33-35 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد الأحد 34-36، والإثنين والثلاثاء 36-38، والأربعاء 35-37 درجة.

ويتوقع أن تكون فى جنوب الصعيد الأحد والإثنين والأربعاء 39-40، والثلاثاء 40-41 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية من الأحد 33-36، والإثنين 32-35 والثلاثاء والأربعاء 30-33 درجة.

وتكون في جنوب سيناء الأحد والإثنين 36-39، والإثنين 38-40، والثلاثاء والأربعاء 38-41 درجة.

توقعات الطقس اليوم وغدًا.. انخفاض درجات الحرارة فى القاهرة وسقوط أمطار غربًا

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