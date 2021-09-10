حاصل على دبلوم.. مفاجأة في حملة للعلاج الحر على مراكز علاج طبيعي وسمنة بالإسكندرية (صور)

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شهدت حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية للتفتيش على مراكز العلاج الطبيعى وعيادات الطب الطبيعي وعلاج السمنة بأحياء العجمى ووسط وشرق والمنتزه أمس، مفاجأة مدوية كشفت عنها الحملة أثناء التفتيش الميدانى.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، انه تم المرور على 40 منشأة خاصة تبين ان من بينها 23 منشأة غير مرخصة وتم إصدار قرارات بالغلق الإدارى لها، كما تم إصدار قرارات بالغلق الإدارى لـ5 منشأت طبية للمخالفات الجسيمة .

وقامت لجان التفتيش بضبط 4 أشخاص ينتحلون صفة طبيب أو أخصائي علاج طبيعى ويزاولون تلك المهن بدون ترخيص، منها سيدة تحمل ليسانس أداب وتعمل بمنشأة غير مرخصة بمنطقة العجمى يمتلكها محاسب، وأخرى حاصلة على بكالوريوس علوم صحية تطبيقية تنتحل صفة طبيبة وتقوم بعمل جلسات ليزر للأمراض الجلدية بعيادة غير مرخصة بمنطقة لوران، وسيدة تحمل دبلوم فنى وتقوم بعمل جلسات بعيادة للطب الطبيعى بمنطقة العجمى ودون تواجد الطبيب، وفتاة أخرى بعيادة أخرى لنفس الطبيب بمنطقة العجمى أيضا وقامت بالهروب من لجنة التفتيش حيث تم تحرير محاضر بأقسام الشرطة المختصة ضد هؤلاء المنتحلين وأصحاب المنشآت وجارى عرضهم على النيابة العامة، كما تم إصدار قرارات بإلغاء الترخيص للعيادتين .

وأضاف «السقعان» انه تم أيضا تحريز أدوية غير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر بواسطة التفتيش الصيدلى بثلاثة منشأت طبية وتم تسليم الأدوية لأقسام الشرطة المختصة، وتحرير المحاضر وجارى العرض على النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الحملات التي يقوم بها العلاج الحر مستمرة على مدار الأسبوع بهدف القضاء على ظاهرة انتحال صفة الأطباء ومنع المنشآت الطبية من العمل بدون ترخيص، وهو ما يهدف بالأساس لحماية المرضى وحفظ حقهم في الحصول على خدمة طبية جيدة تحت إشراف ورقابة الدولة.

وشارك في الحملة 12 مفتش من العلاج الحر 5 مفتشين من التفتيش الصيدلى و3 سائقين.

حاصل على دبلوم .. مفاجأة فى حملة للعلاج الحر على مراكز العلاج الطبيعي والسمنة فى الإسكندرية (صور)

حاصل على دبلوم .. مفاجأة فى حملة للعلاج الحر على مراكز العلاج الطبيعي والسمنة فى الإسكندرية (صور)

حاصل على دبلوم .. مفاجأة فى حملة للعلاج الحر على مراكز العلاج الطبيعي والسمنة فى الإسكندرية (صور)

حاصل على دبلوم .. مفاجأة فى حملة للعلاج الحر على مراكز العلاج الطبيعي والسمنة فى الإسكندرية (صور)

حاصل على دبلوم .. مفاجأة فى حملة للعلاج الحر على مراكز العلاج الطبيعي والسمنة فى الإسكندرية (صور)

حاصل على دبلوم .. مفاجأة فى حملة للعلاج الحر على مراكز العلاج الطبيعي والسمنة فى الإسكندرية (صور)

حاصل على دبلوم .. مفاجأة فى حملة للعلاج الحر على مراكز العلاج الطبيعي والسمنة فى الإسكندرية (صور)

حاصل على دبلوم .. مفاجأة فى حملة للعلاج الحر على مراكز العلاج الطبيعي والسمنة فى الإسكندرية (صور)

حاصل على دبلوم .. مفاجأة فى حملة للعلاج الحر على مراكز العلاج الطبيعي والسمنة فى الإسكندرية (صور)

حاصل على دبلوم .. مفاجأة فى حملة للعلاج الحر على مراكز العلاج الطبيعي والسمنة فى الإسكندرية (صور)

حاصل على دبلوم .. مفاجأة فى حملة للعلاج الحر على مراكز العلاج الطبيعي والسمنة فى الإسكندرية (صور)

حاصل على دبلوم .. مفاجأة فى حملة للعلاج الحر على مراكز العلاج الطبيعي والسمنة فى الإسكندرية (صور)