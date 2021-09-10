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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام المملكة العربية السعودية الجديد، بمكتبه أمس لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور زياد بدري العتيبي مدير المراسم والعلاقات العامة، وتركى فهد سلمان مدير مكتب سعادة القنصل.

في البداية؛ رحب المحافظ بقنصل عام المملكة العربية السعودية حيث أنها تعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب. متمنياً أن يحقق كل مايسعي إليه في مسيرته الدبلوماسية بمدينة الإسكندرية.

و أكد على عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيداً بالتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات.

من جانبه؛ أعرب السفير عن سعادته لزيارة الإسكندرية للمرة الأولى منذ توليه المنصب وسعادته بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مؤكدا أن لمصر والمصريين مكانة خاصة لدي الشعب السعودي .

على الصعيد ذاته؛ أكد الشريف أن المحافظة على أتم الإستعداد لتذليل جميع العقبات التي تواجه الجالية السعودية في الإسكندرية، مضيفاً أن الإسكندرية ستظل رمز الحضارة وهي مكان للتعايش حيث تضم كافة الأطياف والجنسيات.

قنصل المملكة العربية السعودية الجديد يزور محافظ الإسكندرية لأول مرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين (صور)

قنصل المملكة العربية السعودية الجديد يزور محافظ الإسكندرية لأول مرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين (صور)

قنصل المملكة العربية السعودية الجديد يزور محافظ الإسكندرية لأول مرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين (صور)

قنصل المملكة العربية السعودية الجديد يزور محافظ الإسكندرية لأول مرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين (صور)