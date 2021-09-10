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مواقيت صلاة الجمعة بـ78 مدينة مصرية وعواصم عربية اليوم 10-9-2021

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مواقيت صلاة الجمعة بـ78 مدينة مصرية وعواصم عربية اليوم 10-9-2021 مواقيت صلاة الجمعة بـ78 مدينة مصرية وعواصم عربية اليوم 10-9-2021

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أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-9-2021، والتى تمثل مواعيد صلاة الجمعة في نحو 78 من مختلف المدن فى المحافظات المصرية.

ونشر موقع دار الإفتاء أيضًا بالتعاون مع دار المساحة المصرية مواقيت الصلاة فى عدد من العواصم العربية.

ويبلغ عدد الصلوات المفروضة على المسلمين خمس صلوات تؤدي خلال اليوم والليلة.

وتكون مواقيت صلاة المسلمين من الفجر وحتى بدايات الليل، تبدأ مع صلاة الفجر ثم صلاة الظهر ويليها صلاة العصر ثم صلاة المغرب وأخيرًا صلاة العشاء.

وتُؤدي صلاة الجمعة مرة واحدة من كل أسبوع فى يوم الجمعة ولا تصح إلا فى جماعة، وتؤدي بدلاً من صلاة الظهر، وإن فاتت صلاة الجمعة تؤدي صلاة الظهر 4 ركعات.

وتتكون صلاة الجمعة من ركعتين يتم أدائهما خلف إمام فى جماعة ويسبقهما خطبة الجمعة التى يلقيها خطيب الجمعة.

ويعرض الجدول التالي مواعيد صلاة الجمعة في المدن المصرية وفق الجدول الذي أعدته الهيئة العامة للمساحة المصرية فى مصر.

كما يعرض الجدول الذي يليه مواقيت الصلاة فى عواصم دول عربية، ويتضمن موعد صلاة الجمعة عن اليوم الجمعة 0-9-2021.

مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية اليوم 10-9-2021

المدينة

موعد صلاة الجمعة اليوم

القاهرة

11:52 ص

الإسكندرية

11:57 ص

طنطا

11:53 ص

المنصورة

11:51 ص

الزقازيق

11:51 ص

أسيوط

11:52 ص

سوهاج

11:50 ص

بني سويف

11:53 ص

المنيا

11:54 ص

قنا

11:46 ص

أسوان

11:45 ص

مطروح

12:08 م

الغردقة

11:42 ص

الخارجة

11:56 ص

الإسماعيلية

11:48 ص

دمياط

11:50 ص

السلوم

12:16 م

نويبع

11:38 ص

حلايب

11:30 ص

شرم الشيخ

11:40 ص

الفيوم

11:54 ص

06-أكتوبر

11:53 ص

كفر الشيخ

11:53 ص

الحامول

11:52 ص

بلطيم

11:53 ص

طابا

11:39 ص

راس سدر

11:46 ص

الطور

11:43 ص

دهب

11:39 ص

ابوزنيمة

11:45 ص

راس غارب

11:44 ص

القصير

11:40 ص

برنيس

11:35 ص

سفاجا

11:41 ص

مرسى علم

11:37 ص

شلاتين

11:35 ص

سيدى برانى

12:13 م

الضبعة

12:03 م

العلمين

12:01 م

واحة سيوة

12:15 م

موط (الداخلة )

12:01 م

الفرافرة

12:05 م

البويطى

12:01 م

باريس

11:55 ص

المحلة الكبرى

11:53 ص

الحمام

11:53 ص

نجع حمادى

11:48 ص

بورسعيد الجديدة سلام

11:48 ص

السـويس

11:47 ص

العريـش

11:42 ص

الطور

11:43 ص

دمنهور

11:55 ص

ادفو

11:46 ص

اسنا

11:47 ص

الأقصر

11:46 ص

القاهرة الجديدة

11:51 ص

توشكى

11:51 ص

الدلنجات

11:55 ص

كاترين

11:41 ص

دهب

11:39 ص

ابوزنيمة

11:45 ص

راس غارب

11:44 ص

القصير

11:40 ص

برنيس

11:35 ص

سفاجة

11:41 ص

مرسى علم

11:37 ص

شلاتين

11:35 ص

سيدى برانى

12:13 م

الضبعة

12:03 م

العلمين

12:01 م

واحة سيوة

12:15 م

موط (الداخلة )

12:01 م

الفرافرة

12:05 م

البويطى

12:01 م

باريس

11:55 ص

المحلة الكبرى

11:53 ص

الحمام

11:53 ص

نجع حمادى

11:48 ص

السادات

11:55 ص

الصالحية الجديدة

11:50 ص

العاشر من رمضان

11:50 ص

العاصمة الادارية الجديدة

11:51 ص

العبور

11:51 ص

الفشن الجديدة

11:53 ص

المنصورة الجديدة

11:54 ص

النوبارية الجديدة

11:49 ص

بدر

11:59 ص

بنى مزار الجديدة

11:46 ص

بورسعيد الجديدة سلام

11:45 ص

الجديدة

11:51 ص

توشكى الجديدة

11:52 ص

حدائق العاصمة

11:47 ص

رشيد الجديدة

11:40 ص

رفح الجديدة

11:54 ص

سفنكس الجديدة

11:50 ص

شرق العوينات

11:46 ص

غرب النوبارية

11:48 ص

ادفو

11:46 ص

الأقصر

11:46 ص

اسنا

11:47 ص

القاهرة الجديدة

11:51 ص

الدلنجات

11:55 ص

توشكى

11:51 ص

مواقيت صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية اليوم 10-9-2021

المدينة

موعد أذان صلاة الجمعة اليوم

ابوظبى

12:20

الدوحة

11:31

المنامة

11:34

دبى

12:16

مسقط

12:03

مواعيد صلاة الجمعة اليوم .. صورة أرشفية من مسجد الرفاعى

المصرى اليوم

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