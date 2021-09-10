أخبار عاجلة

شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91 -
رئيسي من طاجيكستان يؤكد أن العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم -
بريطانيا تسجل 26911 إصابة و158 وفاة جديدة بكورونا -
تصاعد أزمة أجايى مع الأهلى بعد رفض اللاعب شروط الرحيل -
تعرف علي موعد مباراة قمة الزمالك والأهلي في اليد -
لقاء تليفزيوني مسجل يتسبب في غضب لاعبي الزمالك وتأخر اجتماعهم مع لبيب -
البنك الدولي يتوقف عن نشر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعد مراجعة أخلاقية -
مباراة ودية قوية بين شباب الطائرة بالزمالك -
اليمن يسجل 30 إصابة جديدة بكورونا وسبع وفيات -
وزيرة الصناعة: نستهدف إنشاء 317 مجمعًا صناعيًا ضمن مبادرة حياة كريمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصرع طفل سقطت عليه أسطوانة أكسجين داخل مستشفى بقنا

Print
مصرع طفل سقطت عليه أسطوانة أكسجين داخل مستشفى بقنا مصرع طفل سقطت عليه أسطوانة أكسجين داخل مستشفى بقنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفل مصرعه الجمعة، بعد أن سقطت عليه أسطوانة أكسجين داخل مستشفى قوص المركزي بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، بورود بلاغ من مجلس مدينة قوص بوقوع حادث وفاة الطفل عمرو احمد عبد المقصود 10 سنوات ، مقيم بقرية المفرجية بقوص، داخل مستشفى قوص المركزي كان برفقة والدته محجوزة بالمستشفى.

مستشفى قوص - صورة أرشيفية

وتببن أن سبب الوفاه نتيجة وقوع أسطوانة أكسجين الخاصة بالمستشفى مما أدى لوفاتة في الحال وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان أسباب الوفاة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لمنح تأشيرات لطالبي اللجوء من أفغانستان

البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لمنح تأشيرات لطالبي اللجوء من أفغانستان

قرارات جديدة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية .. تعرف على الحد الأدنى لكليات القمة

قرارات جديدة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية .. تعرف على الحد الأدنى لكليات القمة

الرئيس الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي

الرئيس الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي

«أهلي ٢٠٠٥» يفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة وديًّا

«أهلي ٢٠٠٥» يفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة وديًّا