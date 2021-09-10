مصرع طفل سقطت عليه أسطوانة أكسجين داخل مستشفى بقنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفل مصرعه الجمعة، بعد أن سقطت عليه أسطوانة أكسجين داخل مستشفى قوص المركزي بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، بورود بلاغ من مجلس مدينة قوص بوقوع حادث وفاة الطفل عمرو احمد عبد المقصود 10 سنوات ، مقيم بقرية المفرجية بقوص، داخل مستشفى قوص المركزي كان برفقة والدته محجوزة بالمستشفى.

مستشفى قوص - صورة أرشيفية

وتببن أن سبب الوفاه نتيجة وقوع أسطوانة أكسجين الخاصة بالمستشفى مما أدى لوفاتة في الحال وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان أسباب الوفاة.