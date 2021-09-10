خالفت إجراءات كورونا.. غلق 30 محلا ومقهى ومركزا تعليميا و8717 إشغال بالإسكندرية (صور)

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شنت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء،وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأسفرت الحملات عن غلق 23 محل مخالف، و4 مقاهي و3 سناتر تعليمية والتحفظ على 8717 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 815 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

خالفت إجراءات كورونا .. غلق 30 محلا ومقه وسنترا تعليميا وضبط 8717 حالة إشغال وتحرير 815 محضراً فى الاسكندرية (صور)

خالفت إجراءات كورونا .. غلق 30 محلا ومقه وسنترا تعليميا وضبط 8717 حالة إشغال وتحرير 815 محضراً فى الاسكندرية (صور)

خالفت إجراءات كورونا .. غلق 30 محلا ومقه وسنترا تعليميا وضبط 8717 حالة إشغال وتحرير 815 محضراً فى الاسكندرية (صور)

خالفت إجراءات كورونا .. غلق 30 محلا ومقه وسنترا تعليميا وضبط 8717 حالة إشغال وتحرير 815 محضراً فى الاسكندرية (صور)

خالفت إجراءات كورونا .. غلق 30 محلا ومقه وسنترا تعليميا وضبط 8717 حالة إشغال وتحرير 815 محضراً فى الاسكندرية (صور)

خالفت إجراءات كورونا .. غلق 30 محلا ومقه وسنترا تعليميا وضبط 8717 حالة إشغال وتحرير 815 محضراً فى الاسكندرية (صور)

خالفت إجراءات كورونا .. غلق 30 محلا ومقه وسنترا تعليميا وضبط 8717 حالة إشغال وتحرير 815 محضراً فى الاسكندرية (صور)