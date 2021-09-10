زوجة تقتل حماتها حرقا داخل شقتها في سوهاج: كنت بحافظ على سمعتي

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«انتظرت حماتي حتى دخلت في استغرقت في النوم وأسرعت إليها وسكبت عليها البنزين وأشعلت النيران فيها بعد أن تأكدت من وفاتها وهربت من المنزل.. تلك هي كانت اعترافات ربة منزل بقتل حماتها أمام جهات التحقيق بمحافظة سوهاج بعد القبض عليها بتهمة قتل حماتها.. قالت» حرقتها وتخلصت منها لأنها دائما تتهمني أنى أمراه سيئة السمعة وعلى علاقة غير شرعية مع شباب المنطقة.

وأضافت المتهمة في التحقيقات «حماتي كانت سببت لي مشاكل مع جوزي وفكر أكتر من مرة يقتلني بسبب اتهامات أمه لي بالباطل دون أدلة تم، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الواقعة.

جثة شاب بارمنت غرب الأقصر - صورة أرشيفية

كانت قسم شرطة أخميم بمحافظة سوهاج تلقي بلاغا باشتعال النيران في شقة سكنية بدائرة القسم، انتقل ضباط القسم بصحبة رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وتبين أن النيران اشتعلت في جسد ربة المنزل ولقيت مصرعها في الحال.

كشفت الأجهزة الأمنية غموض مقتل ربة منزل حرقا، حيث تبين أن منفذة الواقعة هي زوجة ابن المجني عليها، وأنها أحرقتها بسبب شك المجني عليها في سلوك زوجة ابنتها وبسؤال أبن المتوفية المحبوس حاليا على ذمة قضية آخري أكد ما جاء في التحريات واتهم زوجته بقتل والدته، فتم تحرير محضر وإحالة المجني عليها للتحقيق.